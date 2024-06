FOTOS: Foráneos ejercen su voto en la Central Camionera de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- Fernando Ambriz de 47 años de edad, le tocó ejercer su voto como ciudadano por primera vez fuera de su tierra natal; León Guanajuato; por esta razón, se movilizó en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, al sur de Sonora.

Desde las 7:30, Fernando acudió a la casilla especial de la Central de autobuses de Cajeme, con el objetivo de hacer valer su derecho y no quedarse callado.

Foráneos votaron este domingo. Foto: Facebook

Es la primera vez que me toca votar fuera de León, y no podía dejar pasar esta fecha, constantemente nos quejamos de nuestro gobierno y muchas veces ni siquiera salimos a votar, no debe ser así, tenemos que dar continuidad o bien elegir un nuevo cambio", comentó.