Animalistas denuncian violencia y tortura a caninos en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Animalistas denunciaron un probable caso de tortura, abuso y crueldad animal en el municipio de Navojoa, donde se reportó la quema de perros, incluso violencia sexual en contra de los caninos.

La asociación animalista Pattita Amiga señaló que recibieron un reporte sobre perros y perras en situación de calle en el fraccionamiento Villa Lourdes, los cuales, son víctimas de tortura por parte de vecinos. "Hace algunos meses, a una cachorra la amarraron de sus patas y la quemaron, se cree que con agua hirviendo; se alivió porque los vecinos la llevaron a la veterinaria, se le hicieron curaciones y tratamiento".

Pero el día de antier al parecer fue violada con algo, no sabemos que fue, pero trae sus partes desgarradas con sus partes muy dañadas. Anteriormente ya se han cometido esos abusos con perritos y perritas con ganchos amarrados a sus partes”", se indicó.

El grupo animalista afirmó que acudieron al fraccionamiento Villa Lourdes por la perrita violentada pero no pudieron localizarla, no obstante, recibieron la noticia de que había perdido la vida.

Denunciamos ante el Centro de Atención Animal de Navojoa, periciales acudió a levantar el cuerpo, pero no se pudo realizar la necropsia por el estado de descomposición en el que se encontraba, por este motivo no procede la denuncia en las instancias correspondientes, debido a que no se puede demostrar que fue lo que le paso a este ser inocente”, puntualizaron.