Ciudad Obregón: Donantes sufren un 'calvario' al acudir a donar en los bancos de sangre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón.- Las solicitudes de donadores de sangre o plaquetas de manera urgente en redes sociales, son cada vez más frecuentes, y es que, sumado a la falta de cultura de donación de sangre de manera altruista, los propios donantes han expresado que, pese a que los requisitos son en apariencia sencillos, los bancos de sangre son estrictos al momento de acudir a donar.

Karina Ramos, ciudadana, detalló que, derivado de un ataque armado, su hermano resultó como víctima colateral, lo cual obligó a sus familiares a requerir donantes para ‘pagar’ la sangre usada en las varias cirugías que ha recibido su familiar, notando las dificultades que conlleva el tratar de conseguir voluntarios.

Como es natural, primero fuimos los parientes cercanos, pero por alguna u otra razón no fuimos calificados como donadores, lo cual se entiende, ya que se trata de un tema de salud, el problema ocurre cuando tras buscar con tus amigos, conocidos y medio mundo, y no hay quien quiera acudir, ya sea por falta de tiempo, miedo o desinterés, y cuando los consigues, en banco de sangre te ponen trabas”, declaró.

Guillermo González, aspirante a donador, compartió: “Acudí porque me lo pidió una amiga, a mis 22 años, soy una persona sana, hago deporte, no fumo, ni tomo, y cuando acudí, al pasar los primeros filtros, todo salió bien, al volver a pasar para que eme sacaran la muestra, la enfermera no pudo hallar la vena, me picaron más de seis veces, diferentes trabajadores, y al final solo e dijeron que hiciera unos ejercicios y volviera al día siguiente”.

Postura de lasautoridades

Por lo anterior, Heve Nava Carmona, jefa del Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) explicó que en muchos casos al ser de urgencia, los familiares se pueden desesperar e incluso molestar al ser rechazado su donador, detallando que cada voluntario tras inscribirse pasa a ser valorados para la toma de signos vitales, de peso y de talla posteriormente son llevados a toma de muestra donde se valora si ambos brazos son aptos para ser confinados además del sangrado, para realizar los estudios.

Ese es uno de los principales filtros y no es poco común que no lo pasen, es más común de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque generalmente es gente que viene a reponer sangre, y al no prepararse como donadores voluntarios no saben cuáles son las cualidades que debe de cumplir”, declaró la especialista.

Del mismo modo explicó que actualmente a cada aspirante a donador, en caso de ser rechazado, se le explica el motivo y de ser el caso, se le indica que no es definitiva la negativa, explicándole como se puede preparar y de acuerdo a su condición puede volver en determinado tiempo.

La diferencia que se tiene con años anteriores es que ahora no se les rechaza indefinidamente, se les dan recomendaciones y se les dice en qué tiempo pueden regresar, es importante hacer hincapié en que no todo aquel que se enoje va a pasar, se va a evaluar individualmente y tras ver su situación particular, se le darán las recomendaciones, y cuando puede volver”, señaló.

Finalmente, añadió que es de suma importancia depurar algunos mitos sobre los potenciales donadores, explicando que mucha población se descarta desde antes de acudir. “Cualquier persona es un donador potencial, solo solicitamos que sean mayores de edad, menor de 60 años, que se consideren en buen estado de salud y que pesen más de 50 kilogramos, con estos tres requisitos prácticamente cualquiera puede venir y proponerse, especialmente requerimos que se aumente la cultura de donación altruista”.

Fuente: Tribuna