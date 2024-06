El Tular de Guaymas tardará 20 años en recuperar flora y fauna, tras mega incendio

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Daños en terrenos de El Tular tardarán 20 años en recuperarse, pues la flora y la fauna tuvieron afectaciones irreversibles, señalaron ambientalistas y autoridades tras un voraz incendio presentado el pasado lunes 10 de junio.

Las 5 hectáreas siniestradas en la zona noroeste de Guaymas se buscarán recuperar por parte de propietarios, particulares y autoridades de los tres niveles de Gobierno, proceso que tomará su tiempo.

Ordenarán

Gustavo Pérez Reyes, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que habrá un ordenamiento que será emitido por la autoridad federal para el propietario del terreno que sufrió daños en el incendio forestal, con la finalidad de que cumpla con las indicaciones requeridas para el mejoramiento de la zona.

Detalló que "este terreno por Ley no puede ser utilizado en 20 años, el propietario no puede hacer nada que no sea la restauración del sitio y este es un ordenamiento que viene de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)".

Elsa Coria Galindo, directora del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre (Crrifs) dijo que el daño fue importante, primero debe recuperarse la flora para que la fauna pueda ir ocupando ese hábitat de nuevo "la fauna silvestre que murió no puede recuperarse, sin embargo fauna de zonas aledañas puede ir desplazándose poco a poco, pero efectivamente tardará muchos años en recuperarse".

Gran parte de la vegetación del sector se quemó por completo

Como se recordará, para combatir el incendio participaron más de 300 bomberos de Guaymas, Ciudad Obregón y Empalme, además de otras instituciones de emergencias.

Fuente: Tribuna