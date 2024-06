Desaparecen 2 hermanos en Sonora: Familiares buscan a Sergio y Ramiro Góngora Romero

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- La familia de los hermanos Sergio y Ramiro Góngora Romero continúan en su búsqueda tras ocho días de estar desaparecidos. De acuerdo con el boletín, ambos fueron vistos por última vez el martes 18 de junio de este 2024 en el Rancho el Cúmaro localizado en la demarcación Altar del estado de Sonora, a donde llegaron luego de realizar un viaje a Estados Unidos.

Se sabe que ambos eran dueños del rancho antes mencionado, en donde dedicaban su tiempo a la ganadería. Se insta a la población a comunicarse al número telefónico 6621424970 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx en caso de poseer cualquier información que ayude a la localización de los hombres (o de cualquier otra persona desaparecida).

Los desaparecidos eran dueños de un rancho en Caborca

Sergio Góngora Romero

Es médico anestesiólogo y nació en 1951. Sobre sus características se anunció que tiene el cabello canoso, rapado y liso, una boca de tamaño mediano con labios delgados, y ojos cafés pequeños. Tiene una complexión mediana, mide 1.72 metros de altura y pesa 90 kilos. Como señas particulares se notificó que tiene desgaste en los dientes incisivos superiores, una pequeña cicatriz debajo del ombligo y implantes dentales en la mandíbula.

Ramiro Góngora Romero

Nació en 1942 y es licenciado en Administración de Empresas. Tiene la piel blanca, el cabello canoso, corto y liso, una boca pequeña con labios delgados, y ojos cafés pequeños. Su complexión es delgada, mide 1.65 metros de altura y pesa 70 kilogramos. Como características distintivas, tiene un tatuaje de una calavera en el hombro derecho.

Su rancho estaba incendiado

El rancho que dirigen, situado entre el ejido El Plomo y el ejido El Ejemplo, estaba en llamas, según dijo un familiar de los desaparecidos. Al buscarlos, no los hallaron al interior, por lo cual interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Estado. El hombre lamentó lo sucedido y dijo que el rancho tenía el esfuerzo de cuatro generaciones. Si bien no señaló a ningún grupo delincuencial en particular, sí resaltó la falta de acción de las autoridades ante este tipo de crímenes.

Mencionó que ninguno de sus dos parientes tenía un historial problemático y que únicamente se dedicaban a trabajar la tierra. Finalmente, dijo que temía por el bienestar de los hermanos de la tercera edad, pues una de sus sospechas es que los hayan abandonado a su suerte en el monte, por lo que están preocupados por las altas temperaturas y riesgo de deshidratación.

Fuente: Tribuna Sonora