Ataques de abejas se incrementan en un 80 por ciento en el municipio de Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- Debido a las altas temperaturas, así como a la falta de agua y cultivos, los ataques de abejas en el municipio de Etchojoa se han incrementado en un 80 por ciento comparado al año pasado, dejando como resultado a 185 víctimas e incluso una persona fallecida.

Reinaldo Amarillas Meza, director de Bomberos en Etchojoa, indicó que en el último mes, se registraron alrededor de 80 salidas, ya sea para atender a víctimas de las abejas, así como para retirar panales en escuelas, negocios y hogares.

LAS CIFRAS

Amarillas Meza señaló que en promedio, los socorristas salen entre cuatro o cinco veces al día para atender alguna emergencia relacionada con las abejas, lo cual, además del gasto operativo que esto representa, pone en riesgo a la ciudadanía, debido a que las unidades se encuentran lejos, en caso de registrarse otra emergencia.

El Departamento de Bomberos ha registrado hasta 80 salidas por ataques de abejas en el último mes

El socorrista mencionó que la picadura de una abeja puede llegar a ser mortal en caso de que la víctima resulte alérgica y no cuente con atención médica inmediata, por lo que exhortó a la población, a evitar hacer enfadar a las abejas, así como reportar su presencia inmediatamente.

Lo otro es que no le tiren pedradas y que no quieran quitar los panales con humo, que alejen a los perros y gallinas, pero lo principal es que tengan las avapenas (analgésicos) a la mano por si llegan a ser picadas, para que no pase algo trágico”, puntualizó.