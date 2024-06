Colonia Constitución en Navojoa recibe servicio de agua con exceso de manganeso

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la colonia Constitución en Navojoa, denunciaron estar recibiendo agua contaminada en sus hogares, debido al exceso de manganeso en la red de distribución, lo cual, impide que las familias realicen sus actividades cotidianas.

Hasta el momento, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), no ha informado a qué se debe esta falla, sin embargo, en las ocasiones anteriores, se explicó que al realizar limpieza en algunos pozos, los pedazos de manganeso que están adheridos a las tuberías se desprenden y terminan en los hogares, causando la molestia ciudadana.

No obstante, este no es un problema exclusivo del sector poniente, ya que la presencia del manganeso se encuentra a lo largo y ancho de las tuberías en la ciudad, por lo que las autoridades deberán mantener controlados los niveles de manganeso, aplicando la cantidad de polímeros adecuados, de lo contrario se convertirá en una bomba de tiempo para la salud de las familias navojoenses, debido a que pobladores de comunidades rurales o algunas colonias, acostumbran beber el agua de sus tuberías y no purificada.

Fuente: Tribuna Sonora