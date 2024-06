Ciudad Obregón: Comunidad transgénero rezagada en busca de la igualdad LGBT+

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “Las personas transgénero somos muy discriminados, no solo por la comunidad heterosexual sino por las mismas personas de la comunidad gay, porque no nos entienden, no se identifican con nosotros, lo de ellos es una orientación sexual, lo que hace que te gusten hombres, mujeres o ambos sexos y para nosotros es una identidad de género, no entienden como yo naciendo hombre, me sienta mujer y no, no me creo mujer, soy mujer”, expresó Danna Samaniego, primera persona transgénero en cambiar de identidad en el municipio.

De acuerdo a cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, en Sonora, considerando el sexo de nacimiento, existían 1.2 millones de mujeres y 1.1 millones de hombres de 15 años y más en Mexico, de los cuales el 6.2 por ciento se identificaron como parte de la población LGBT+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +) y tan solo 1.5 por ciento expresaron tener una identidad de género Trans.

Asimismo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, en Sonora, 3 de cada 10 personas de 18 años y más no alquilarían un cuarto de su vivienda a personas gay, lesbianas o personas trans; además, 28 por ciento no permitiría que su hijo o hija se casara con una persona del mismo sexo, cifra que a nivel nacional es 32.5 por ciento.

En el margen laboral una tiene que aprender a emprender, porque no te dan oportunidades, aquí en Obregón, hace poco estuve en un trabajo y si sufrí discriminación, comentarios transfóbicos, discriminativos por parte de los dueños, de hecho me da miedo trabajar para alguien más, prefiero trabajar por mi cuenta, porque si no es el dueño que me ofende suelen ser los mismos empleados y los dueños no dicen nada, creen que por ser una ser yo una persona trans debo de lidiar con comentarios agresivos” expresó.

Del mismo modo explicó que se considera una persona ermitaña y poco social, derivado de las malas experiencias vividas a través de su vida. “Vivo aislada y trabajo en línea, trabajo desde mi casa por mi cuenta. No me gusta tener jefes locales, porque son muy discriminativos, a diferencia de otros fuera del país”.

Por su parte Acoatl Santillán, mujer trans crecida la zona metropolitana del centro de México, artista y activista por los derechos de la comunidad LGBT+, y actualmente colaboradora del programa de intervención en crisis de ‘The Trevor Project’ en México compartió que la visibilización para las personas de la comunidad, también cuenta con su lado negativo.

Aun cuando buscamos visibilizarnos más como un espacio seguro para la comunidad LGBT+, al final sabemos que junio es un mes de mucha visibilidad, pero también la visibilidad puede significar vulnerabilidad, estás más en el foco, las cifras de atención también empiezan a elevarse porque es cuando todas las personas empiezan a criticar más, (...) ignorancia también puede significar muchas veces estigmatización, por el mismo desconocimiento y por eso es tan importante visibilizarnos no solamente en junio en todos los meses del año”, detalló.

Finalmente resalto la labor de los grupos de apoyo, como 'Trevor Project', explicando que México sigue siendo muy violento, machista, y transfóbico. “Nosotros sabemos que más del 70 por ciento de las personas LGBT+ se han sentido discriminadas, esto es lo que queremos, que se vea que no es normal, ni las violencias que vivimos a diario”.

