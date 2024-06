Abigail combina su pasión por la fotografía con su amor por los animales en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Además de paisajes, recuerdos y lazos de amor, la joven fotógrafa, Abigail Lara Alcántar, ha aprendido a capturar el cariño y respeto hacia las mascotas a través de su cámara.

Por ello, para fomentar e impulsar la cultura de la adopción animal en la Región del Mayo y reducir la sobrepoblación en los albergues, Abigail se sumó al proyecto de la asociación ‘Milagro Canino’, donde retrata a los perros para que puedan encontrar un buen hogar.

SU HISTORIA

Desde pequeña, Abigail encontró en la fotografía su vocación; comenzó a los nueve años de edad, donde jugando con su hermana, mostró su talento a muy temprana edad, retratando paisajes de su natal Jusibampo, en el Pueblo Mágico de Álamos, pero sobre todo, fotografiando a su familia.

Abigail comenzó a fotografiar los paisajes de su natal Jusibampo

Sin embargo, fue hasta que ingresó a la preparatoria cuando tuvo su primera cámara profesional y lo que al principio fue un hobby (pasatiempo), pronto se convertiría en su vocación.

Primero empecé a hacerle sesiones a mis amigas, después empecé a cubrir bautizos y fiestas en Álamos, después me vine a Navojoa y comencé a tener más trabajo, lo cual hizo que me planteara si me dedicaría a esto. Afortunadamente, no lo siento como un trabajo, me va bien y es lo que me gusta”, afirmó.