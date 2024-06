Cruz Roja Cajeme advierte que las Enfermedades por calor se incrementan un 30 por ciento

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras las altas temperaturas registradas en el municipio en las últimas semanas, la delegación de Cruz Roja en Ciudad Obregón dio a conocer que las atenciones por enfermedades relacionadas al calor se presentan en 6 de cada 10 pacientes.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de la institución detalló que este tipo de servicios se incrementó tras la ola de calor, pasando de un 30 por ciento de personas que acuden por enfer-medades propias de las altas temperaturas a un 60 por ciento en las recientes semanas.

Añadió que los padecimientos intestinales y deshidrataciones, son los más comunes, y que, pese a que no se han tenido a la fecha atenciones por golpes de calor, el riesgo de sufrirlos se incrementa.

Recomendaciones

Osegueda Osegueda explicó, que otros de los padecimientos que se incrementan con el aumento de la temperatura son las enfermedades gastrointestinales, siendo la diarrea, el estreñimiento, dolor abdominal, fiebre y deshidratación, algunos de los síntomas de estos padecimientos, provocados generalmente por microorganismos como bacterias, virus o parásitos que encuentran en el calor, agua contaminada y la falta de higiene un lugar, esto derivado de un mal manejo de los alimentos, o la falta de sanidad en los insumos utilizados.

Siempre se recomienda evitar el consumir alimentos o bebidas en lugares que no cuenten con los permisos expedidos por las autoridades correspondientes, existen comerciantes ambulantes que utilizan hielos no potables para enfriar sus bebidas que comercian, así también se da mucho las enfermedades por comer mariscos en mal estado, esto debido a que por el calor, los alimen-tos tienden a descomponerse más pronto, sobre todo si no existe un manejo adecuado, por eso recomendamos evitar su consumo en lugares que no se tenga la seguridad de su preparación, transportación y almacenaje correcto”, declaró.