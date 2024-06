Sonora: En Rayón gana candidato que no aparecía en la boleta electoral

Rayón, Sonora. - Heriberto Grijalva Vázquez, es un vecino del municipio de Rayón que intentó ser el candidato a la alcaldía de dicha localidad por Movimiento Ciudadano, sin embargo su candidatura no fue registrada ante las autoridades electorales.

Tras lo anterior, se dio a la tarea de convencer al electorado de escribir su nombre en el recuadro en blanco que aparece en las boletas electorales, logrando vencer en la contienda electoral a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la alianza PAN, PRI y PRD.

Inicialmente yo fui inscrito como aspirante para candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano, pero lo que sucedió es que cuando se dieron los registros, me di cuenta que mi planilla y yo no fuimos registrados y no me di cuenta hasta otro día”.