Itson garantiza protección de la información comprometida tras ser víctimas de ciberataque

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras confirmarse el ciberataque del que fue víctima el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Armando García Berumen, director de servicios de información y Francisco Tapia, jefe de tecnología y servicios informáticos, informaron que la información académica se encuentra encriptada pero no está en riesgo.

Queremos trasmitir la certidumbre a la comunidad académica, estudiantil y general que los servicios se van a seguir ofertando de manera imitada", señaló García Berumen.

Además resaltó: "Tengan la certeza de que la institución está haciendo su mejor esfuerzo para restablecer esto, contenerlo y que no vuelva a suceder”. Del mismo modo explicó que con la finalidad de evitar pánico, cualquier usuario que acceda por algún servicio puede contar con la certeza de que su información está protegida y controlada.

Es una parte de la información académica y administrativa que se requiere para la operación, no podemos detallar que información es la que se encuentra comprometida”, argumentó.

Asimismo, aclaró que esa información no se encuentra en riesgo, sino encriptada por lo cual se trabaja en buscar la forma de desencriptarla. Finalmente, compartió que es la primera vez que se da un ataque de este tipo en la universidad, pero no así los intentos, los cuales habían sido detenidos oportunamente, añadiendo que no se tiene una fecha definida para restablecer las redes en su totalidad, puesto que deben de toma un proceso minucioso a fin de reforzar la seguridad.

Fuente: Tribuna