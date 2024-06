Tras fin de proceso electoral, partidos dejan olvidada la propaganda en colonias de Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras culminar el proceso electoral con la votación del pasado domingo y aun cuando durante campañas se reportó menor cantidad de pendones y pancartas de los distintos aspirantes a cargos públicos en espacios públicos, no ocurre lo mismo con las lonas y volantes que se distribuyeron en los domicilios particulares de Ciudad Obregón, donde aún permanecen colgadas.



Federico Rubio, residente de la colonia Los Presidentes, señaló que previo a las campañas, fue contactado por promotores del voto de varios partidos políticos, con la finalidad de permitirles colgar mantas y pintar un costado de su barda con el nombre de un candidato, y tras el cierre de campaña ya no ha sabido de ellos. "Termina la campaña y ya se olvidan de la colonia, en mi caso, no es un apoyo como tal, me sirvió que colocaran al menos un poco de pintura en la pared".

Carlos Ruiz, otro ciudadano, añadió que, si bien las bardas pintadas no generan una afectación ambiental, mucha de la propaganda por medio de volantes terminó en tirada en las calles. "Aun puedes ver los panfletos de los candidatos en algunos baldíos, y sobre todo lonas en muchos domicilios", argumentó.

Cabe señalar que durante un recorrido realizado por TRIBUNA en la zona urbana, se pudo constatar la disminución de pendones y ausencia de espectaculares en favor de cualquier candidato político, en cambio en zonas populares, existe una fuerte cantidad de lonas en domicilios particulares o baldíos, en su mayoría promocionando a los aspirantes a funcionarios del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en todos los niveles de gobierno, así como presencia de algunos del Partido Acción Nacional y una ausencia de Movimiento Ciudadano.

La ley obliga a que los partidos políticos retiren todo tipo de propaganda colocada en la vía pública al terminar el proceso electoral, además deben encargarse del reciclaje para evitar que llegue a los rellenos sanitarios.

