Ciudad Obregón: Don Chuy lucha pese al abandono y sus carencias; requiere apoyo ciudadano

Ciudad Obregón, Sonora.- A la par de los primeros rayos del sol, Jesús Ochoa Rodríguez, vecino de la colonia Los Presidentes, al sur de Ciudad Obregón, comienza su jornada, no por cumplir un horario laboral sino para conseguir lo básico para vivir.

Juntando un poco de maíz molido para darle de comer a sus gallinas, don Chuy de 85 años de edad, compartió que, tras la muerte de su pareja sentimental, fueron sus nietos quienes lo llevaron a su actual domicilio, mismo que requiere de mucha atención, la cual por su edad le es difícil el poder darle mantenimiento.

Tengo problemas con el drenaje, se colapsó el registro y no han atendido las gentes del municipio, lo cual para mí es un gran problema porque toda el agua sucia se regresa y sale dentro de la casa, es un muy mal olor y ya no tengo fuerzas para poder arreglarlo”, compartió.

Añadió que, al ser una persona de la tercera edad, recibe su pensión, la cual aseguró se va integra a la tienda de la colonia en donde saca sus alimentos fiados, mismos que gracias a la generosidad de los propios vecinos puede comer cuando se los preparan, llevando una cuanta de cada artículo que pide a crédito con la tendera.

Cuando llueve, al ser mi techo de pura lámina, se mete toda el agua, y en tiempo de calor, aparte del mal olor de las aguas negras que seguido hay, está el tema del calor, si pudiera recibir ayuda de la gente, como un favor especial para mantenerme, sería despensa y unas láminas para no batallar con las lluvias, mis familiares me visitan cada dos meses y me dan solo 200 pesos, que también en cuanto los recibo los abono”, señaló.