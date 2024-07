Cajeme: Secretaría de Desarrollo Económico niega exista cierre de negocios

Ciudad Obregón, Sonora.- Argumentando la concreción de proyectos estratégicos que han incidido en atraer más inversión, generar más empleos de calidad y mayor remuneración, el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos discrepó con los resultados del censo que realizó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, que arroja que al menos 44 negocios han cerrado en el primer cuadro de la ciudad.

El primer cuadro de la ciudad no es Cajeme. Me he dado a la tarea de investigar cuáles son esos 40 y tantos locales y no me han sabido decir, pero lo que les puedo decir es que los hábitos de compra están cambiando, los comerciantes están buscando espacios como plazas comerciales, buscando a la mejor un área que no sea tan conflictiva como el centro”, declaró Fernando Durazo Picos.