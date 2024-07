Sedena en Cajeme llama a liberar cartilla en 3 meses; estos son lo requisitos

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) hizo un llamado a todas aquellas personas que no cuenten con su cartilla del Servicio Militar y tengan entre 18 y 30 años, a liberar el documento en un periodo no mayor a tres meses.

Para ello, la Comandancia del 60 Batallón de Infantería, los convocó a integrarse a la Segunda Compañía del Servicio Militar con sede en la ciudad de Tijuana y disfrutar de dicho beneficio, con el entendido de que se cuenta con un cupo limitado.

Los interesados deberán de cumplir con una serie de requisitos entre los que destacan: ser mexicano de nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30, acta de nacimiento, carta de no antecedentes penales, copia de identificación oficial INE, comprobante de vacunación, copia de CURP y comprobante de estudios.

La Sedena dio a conocer que para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 6441 035008 o acudir a las instalaciones del cuartel militar ubicado en el kilómetro 7.5 de la Carretera Federal México 15.

Requisitos de la Sedena. Foto: Internet

Fuente: Tribuna