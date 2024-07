Sonorenses acusan saqueo de agua en Río Bacoachi por parte de Grupo México; empresa responde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Pobladores de comunidades cercanas al Río Sonora mantienen una manifestación para evitar que pipas de Grupo México puedan extraer agua del Río Bacoachi, una actividad que de continuar podría traer afectaciones a largo plazo incluso para la ciudad de Hermosillo.

Luego de un mes de diversas manifestaciones de los pobladores, desde el martes 9 de julio arribaron al Cañón de Evans diversas unidades de la Policía Estatal al mismo sitio donde los habitantes realizan el bloqueo para impedirle el paso a pipas que buscan extraer agua del Río Bacoachi.

Pese a la llegada de los elementos policíacos, los pobladores no detuvieron el cierre de la vialidad, en exigencia de que la empresa minera ya no tome más líquido de la comunidad. "Ya tenemos un mes aquí y no queremos que pase y que la mina nos esté robando el agua. Pasaron ahorita y cargaron y los estamos deteniendo. No queremos que pase una gota de agua a la compañía minera. Nos están robando el agua de la cuenca del Río Sonora".

El vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora, Humberto de Hoyos, en entrevista para Proyecto Puente, aseguró que la extracción de agua por parte de Grupo México supera los 50 millones de litros diarios. De acuerdo con el vocero, esta actividad incluso podría terminar afectando a las comunidades de aledañas al Río Sonora, como Cananea, Churea, Arizpe y Chinapa, entre otras regiones.

En un comunicado, la empresa minera Grupo México rechazó las versiones sobre un 'saqueo' de agua en en el río resaltando que "se ha documentado la legalidad, sustentabilidad y la transparencia del uso que hace de pozos profundos en la zona, con apego a la regulación vigente". Asimismo, afirmaron que la sequía que hay en la zona se debe a la falta de lluvias y no a la actividad de su empresa.

Se ha acreditado que la sequía en municipios de la zona obedece sobre todo a la falta de lluvias, situación que apenas se está paliando con las precipitaciones recientes. Las instancias gubernamentales han aclarado que no existe relación entre dicha problemática y la actividad minera", aseguraron.

Fuente: Tribuna