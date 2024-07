Lamarque Cano asegura que Edgewell se va de Cajeme por factores externos al municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el anuncio realizado por el titular del Consejo de Promoción Económica en Ciudad Obregón (Copreco), Mario Sánchez Ruiz, sobre la reubicación de la empresa Edgewell que se va de Ciudad Obregón a Aguascalientes, el alcalde Javier Lamarque argumentó que la salida de la compañía obedece a razones ajenas a situaciones de la localidad.

Se habló con la gerencia de la empresa y ellos no pueden dar información oficialmente por sus propias políticas, pero nos pidieron, si quisiéramos informar porque se van, y se van no por ninguna causa local, no tiene que ver con factores locales, se debe a una política internacional del corporativo”, explicó.