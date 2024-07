Construcción del nuevo Hospital en Navojoa se retrasa; Seguro Social está saturado

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La señora Esperanza, ha cumplido 10 días internada en el Seguro Social y pasaron ocho días para que un especialista la pudiera revisar. Pese a su avanzada edad, los primeros días tuvo que dormir sentada en el pasillo, debido a que los servicios médicos de la región se encuentran saturados.

El actual Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navojoa, está a punto de cumplir 70 años, por lo que evidentemente su capacidad hospitalaria, así como el número de personal médico, se encuentra rebasada ante la demanda de más de 135 mil derechohabientes.

EL PROBLEMA

La señora Esperanza mencionó que ingresó al área de Urgencias por una fractura, sin embargo, al no haber espacio en el área de piso, tuvo que pasar sus primeras noches en el pasillo de Urgencias, durmiendo en una silla.

Posteriormente, fue trasladada a una cama, sin embargo, no recibió atención de un especialista debido a la saturación del Hospital. Días después, por fin fue ascendida al área de ‘Piso’, no obstante, fue hasta el octavo día cuando por fin fue revisada por el médico, no obstante, lo que pareciera ser una cirugía sencilla, se ha alargado indefinidamente.

Lamentablemente, así como la señora Esperanza, se encuentran decenas de pacientes, quienes diariamente son regresados por falta de personal o espacios en el Hospital, poniendo en riesgo su salud.

El Hospital del Seguro Social no tiene la capacidad de brindarnos una atención oportuna y de calidad, tiene que pasar semanas o meses para que les programen la cirugía. Además, las citas para traslado a Ciudad Obregón están muy lejanas, por ello, tienen que buscar atención médica privada, si el paciente tiene dinero pues ya se salvó, pero si no, pues está difícil”, afirmó, Leonardo Pacheco Aguirre, ex líder sindical del IMSS en Navojoa.

NUEVO HOSPITAL SE RETRASA

Fue hace exactamente un año cuando las autoridades colocaron la primera piedra del nuevo Hospital del Seguro Social, con el compromiso de que se inauguraría en el mes de septiembre de este 2024, sin embargo, todo parece indicar que la obra se retrasará algunos meses más.

Se dijo que en septiembre era una fecha probable, aunque yo estoy viendo que no será posible que sea en ese mes, porque todavía queda mucho por hacer ahí y probablemente se vaya a prolongar un poco más”, Guillermo Peña Enríquez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Navojoa y miembro del Comité Ciudadano de Seguimiento al nuevo Hospital.

Fuente: Tribuna Sonora