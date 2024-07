Divorcio incausado: ¿Qué es y aplica en Sonora? Esto dice la ley

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - El divorcio incausado es una de las varias modalidades o procedimientos legales para la disolución del matrimonio civil, el cual puede realizarse sólo con que una de las partes exprese su deseo de no seguir con el matrimonio.

De acuerdo al abogado cajemense Víctor Gómez del Castillo, las leyes de Sonora en materia civil no contemplan la figura del divorcio incausado y no está regulado. Sin embargo, el trámite sí se puede llevar a cabo, tras la aplicación de una jurisprudencia que establece “nadie puede obligar a una persona a estar con otra, si esta ya no quiere estar con ella”.

En Sonora el divorcio incausado no está regulado, se aplica por medio de jurisprudencia, ni el código de familia, ni el código de procedimientos, contempla esta figura jurídica, debe fundamentarse por medio de una jurisprudencia”, explicó el especialista en materia legal.

Comentó que esta vía es una de las más recurrentes al momento de solicitar un divorcio, debido a que una de las partes tiene la creencia de que no se debe de notificar al otro involucrado; sin embargo, el abogado agregó que el procedimiento para iniciar la demanda por esta vía es igual para todas las modalidades existentes para la disolución de la unión matrimonial.

Gómez del Castillo, señaló que para llevar a cabo este tipo de trámites, al momento de presentar la demanda, también se debe presentar un documento o convenio en los términos en los que el interesado propone que se lleve a cabo la separación.

