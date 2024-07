Cajeme: Colonia Leandro Valle requiere urgente mejora de sus vialidades

Esperanza, Sonora.- Encharcamientos, alumbrado insuficiente y calles en mal estado son algunas de las problemáticas que urgen los vecinos de la colonia Leandro Valle, perteneciente a la comisaría de Esperanza, que se atiendan advirtiendo mayor riesgo de accidentes y posibles brotes de enfermedades.

Verónica Carmona, residente del mencionado asentamiento urbano, compartió que, como resultado de las recientes lluvias, las calles quedaron encharcadas, ya que estas no cuentan con pavimentación, por lo cual varios carros se han quedado atascados por el lodo que se forma.

No contamos con pavimentación por lo cual cuando llueve o cuando se colapsa un drenaje, el agua se acumula y forma lodo, no es fácil para los vecinos el barrer el agua, al interior de las casas tenemos que barrer constantemente por toda la tierra que se mete, sabemos que se trabaja en la mejora de las calles y hay muchas zonas que se requieren atender, por eso pedimos que no se olviden de nosotros”, declaró.