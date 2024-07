Ciudad Obregón: Colonia Urbi Villa del Rey presenta irregularidades con medidores de luz

Ciudad Obregón, Sonora.- El robo o retiro de medidores pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una mala práctica que pese a estar prohibida, continúa presente en la región, registrando repuntes en temporada de calor. Alrededor de 50 viviendas de la colonia Urbi Villa del Rey carecen de estos dispositivos, ya sea por robo, retiro o incluso cambio del mismo.

Gerardo Flores residente de la zona, señaló que en recientes días sufrió el robo de su medidor, lo cual aparte de dejarlo sin el suministro, lo obligó a denunciar el hecho ante la CFE, así como presentar la denuncia oficial ante las autoridades para deslindar su responsabilidad y en su lugar se dará paso a una investigación para dar con el paradero del ladrón.

Es un trámite que quita tiempo, pero para evitar una sanción contra mí, se tiene que hacer para que conste que se trató de un robo real y no una medida para no pagar mi recibo, además está la afectación de no contar con el servicio de energía lo cual el horrible con estos calores que se tienen”, declaró.