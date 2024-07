Ambulancia es obligada a pagar la caseta de cobro ‘Estación Don’ para trasladar a un atropellado

Navojoa, Sonora.- Una persona atropellada se encontraba entre la vida y la muerte, sin embargo, eso no importó a los encargados de la caseta de cobro de Estación Don, quienes detuvieron a la ambulancia hasta que los paramédicos voluntarios de ‘Grupo Lince’ reunieran el costo de peaje para continuar su traslado hacia un Hospital.

Esta acción indignó a la ciudadanía y al propio grupo de voluntarios, quienes lamentaron que en situaciones de emergencia, los encargados de las casetas de peaje pongan obstáculos, lo cual, a su vez, pone en riesgo la vida de las personas que necesitan atención inmediata.

Los paramédicos tuvieron que completar más de 300 pesos para poder trasladar al lesionado

Un hombre fue atropellado en la carretera internacional México 15

Por ello, solicitaron a las autoridades municipales del sur de Sonora, a que inicien gestiones ante Caminos y Puentes Federales (Capufe), para evitar que las ambulancias sean detenidas en caso de alguna emergencia.

Me he enterado de lo que ocurrió y me sorprende como a cualquier navojoense. Cómo autoridad municipal, no tenemos responsabilidad en el tema de casetas y cuotas, sin embargo, me he comunicado con el grupo de voluntarios de Lince y les he informado que estableceremos diálogos con Capufe para evitar que esta situación se repita”, señaló Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa.