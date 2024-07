Ribereños de Guaymas evitarán ser desalojados de playa Miramar; piden tener dialogo

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Pescadores del sector Miramar temen ser desalojados del área donde han laborado desde hace décadas, después de ser visitados por un grupo de inversionistas, al ser advertidos que contemplan planes para invertir en una zona hotelera y tienen el apoyo de las autoridades.

En la zona de Bacochibampo son más de 50 'hombres del mar' que serán desplazados, los cuales piden la intervención de las autoridades federales y no sean desplazados de su actual área de trabajo de hace más de 20 años.

Temen lo peor

Jesús Natividad, líder pesquero narró "vino gente y nos dijeron que desocupáramos, porque de lo contrario, iban a venir una máquina a tumbar todo y que las pangas no las lleváramos para Guaymas, pero no tenemos donde irnos, la mayoría tenemos alrededor de 24 años, queremos que las autoridades intervengan y no se desate un conflicto social".

Francisco Soto, pescador de la zona exigió a las autoridades de los tres distintos niveles de Gobierno a presentarse a dialogar con los pescadores para llegar a un acuerdo y evitar el desalojo del predio, pues ellos no quieren ser reubicados de la zona.

Cabe destacar que autoridades de pesca federal señalaron a los ribereños que en la zona existe un proyecto de hoteles, pero hasta la fecha no se han presentado formalmente.

Los pescadores temen que sean desplazados de su lugar de trabajo

Fuente: Tribuna