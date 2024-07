Ciudad Obregón ‘camina’ a ser una ciudad antipeatones; invasión de banquetas continúa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Portones, maceteros, canastas de basura, puestos de comida, exhibidores de ropa e incluso negocios informales son los obstáculos que diariamente obstruyen las banquetas de Ciudad Obregón y que por la falta de aplicar el reglamento como debe ser afectan el libre tránsito de los transeúntes.

El problema resulta añejo, pues en el primer cuadro de la ciudad la gran mayoría de los negocios obstaculizan el paso del peatón, esto sin que las autoridades hayan hecho algo para cambiarlo. Y recientemente, al interior de las colonias, son cada vez más los vecinos que colocan algún artefacto que estorba en la banqueta.

Lo que más se ha notado es la presencia de cocheras con rejas que sobresalen de su terreno e invaden las banquetas, lo cual obliga a la ciudadanía a caminar por el arroyo vehicular, lo que no solo supone un riesgo, sino que limita la movilidad, sobre todo a aquellas con alguna discapacidad o a los adultos mayores.

No se aplica la ley

De acuerdo al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Cajeme, en su Artículo 77, todo aquel elemento que exceda los límites del predio oficial de una construcción, como son pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas, situados a una altura menor de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta, no deberán sobresalir más de 10 centímetros (cm), siempre y cuando no generen peligro a los peatones.

En el caso de las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento un máximo de 1/3 del ancho de la banqueta sobre la cual se proyectan, sin sobrepasar del metro; todos los elementos de la marquesina deberán estar situados a una altura mayor de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta y no pueden contener soportes sobre la vía pública.

Además, de acuerdo al reglamento antes citado, pero en su Artículo 85, que habla sobre la accesibilidad a espacios de uso común, vía pública, espacios abiertos, áreas verdes, parques y jardines, estipula en su sección IV que tanto los postes, mobiliario urbano y puestos fijos o semi-fijos deben ubicarse en la banqueta de manera que no impidan el libre uso de la misma a las personas con discapacidad. Es obligatorio conservar un paso de un tercio de la banqueta o 1.20 metros, lo que sea mayor.

De acuerdo al arquitecto Javier Ruiz, en el municipio el tema de banquetas o áreas peatonales se encuentra aún muy restringido, argumentando que todavía hay ciudadanos que le roban un pedazo a la banqueta o situaciones donde las personas siembran mucha vegetación en el área donde debería de haber banqueta. Añadió que el reglamento de construcción contempla este tipo de situaciones, pero ante la falta de una revisión y sanción se ha hecho común esta mala práctica.

En ese sentido, la responsabilidad es de todos, no únicamente de la autoridad, sino de todos, además, se mantiene la mala práctica de algunos compañeros de incumplir con las especificaciones mínimas de movilidad para personas con discapacidad, no cumplen con ancho de banquetas y el mantenerlas libres de obstáculos. Es una situación compleja, la cual presenta un lento avance para su solución", comentó Ruiz para TRIBUNA.

Afectan su paso

Comerciantes y visitantes del primer cuadro de Ciudad Obregón han denunciado por años el mal uso de las aceras en dicha zona, donde comercios tanto ambulantes como fijos o semifijos se han apropiado del espacio público destinado para la circulación de las personas. En un recorrido por el centro hecho por esta casa editorial se pudo observar que las calles donde las banquetas están más comprometidas son la 5 de febrero, la No reelección, la Galena y la Sonora.

El colocar parte del porche en la banqueta obliga a los transeúntes a caminar por la calle corriendo peligro

Pero la problemática no es exclusiva de la zona centro de la ciudad. Fernanda Maldonado, vecina de la colonia México, argumentó que en la zona existen muchos comercios que acaparan las banquetas, colocando no solo algún anuncio, sino poniendo mesas, obligando a los ciudadanos a bajarse a la calle para poder pasar por ahí.

En algunos lugares sacan sus vendimias y no dejan caminar; es riesgoso sobre todo para las personas mayores o que tienen movilidad limitada, así como a los niños que muchas veces ni se fijan si vienen carros, por ejemplo. También están las carnicerías que ponen el asador a media banqueta y uno pasa con el riesgo de quemarse con el asador; no tienen respeto", señaló.

Adolfo Martínez, adulto mayor con solo una extremidad inferior, compartió a TRIBUNA que al tener que desplazarse en una silla de ruedas, no puede hacerlo en cualquier sitio, lo cual ha modificado los lugares que puede recorrer, ya que hay colonias en las que es imposible el usar la banqueta.

"Mi silla de ruedas mide 80 cm de ancho, por lo que requiero al menos un espacio de 90 cm libres, y si te das una vuelta por cualquier colonia verás que no se respeta ese espacio. Hay casas que ponen la reja de su cochera incluso en toda la banqueta, otros ponen maceteros que para una persona normal no implica mucha dificultad el sortearlo, pero para mí, un obstáculo de 50 cm de alto me corta el paso", declaró.

En el centro de la ciudad la banqueta de la calle No Reelección y 5 de febrero está obstaculizada por varios comercios

Así mismo, dentro del mal uso de las banquetas, el Reglamento de Limpia y Aseo Público para el Municipio de Cajeme, prohíbe a los usuarios el ocupar la vía pública con recipientes fijos para el depósito de residuos, conocidos comúnmente canastos para la basura.

En algunos domicilios colocan canastillas pequeñas fijas en sus banquetas, el problema es cuando ponen de las grandes, para uno como trabajador es más difícil sacar las bolsas de ahí, sobre todo en esas que son hasta abajo y fijas, no podemos llegar y voltearlas", explicó Arturo Rivero, empleado de aseo público.

Prometen multas

El pasado 24 de junio, el alcalde Javier Lamarque Cano anunció que, ante los constantes casos de obstrucción de banquetas y con la finalidad de garantizar el derecho de uso de estos espacios destinados para los peatones, se daría inicio a una campaña de multas contra aquellos que bloqueen estos espacios.

"Aprovecho para mencionarle a la ciudadanía, en cuando a la obstrucción, que vamos a emprender una campaña de limpieza de banquetas que estén coartando el derecho de uso público de la banqueta; lo digo para que se entere la gente que tiene alguna situación de esa naturaleza porque van a ir, la van a multar y le van a quitar lo que está obstruyendo", declaró el mandatario ese lunes 24 de junio en su conferencia de prensa.

El 15 de julio Lamarque Cano reiteró que el proyecto sigue en marcha, aclarando que se encuentra en la fase de análisis. "Estamos trabajando en eso, es un proyecto que tiene que ver con concertación y presupuestos, pero se va a llevar adelante". Sin embargo, a casi un mes del primer anuncio no se sabe nada de algún avance.

