Ciudad Obregón: Verifican albercas para garantizar que estén libres de Amiba de la Vida Libre

Ciudad Obregón, Sonora. - Entre marzo y julio del presente año, la Unidad de Control Sanitario de Ciudad Obregón (Coesprisson) ha realizado la verificación de 40 albercas y balnearios públicos de un total de 90 que se tienen registradas, a fin de verificar que cuenten con las condiciones apropiadas de sanidad para recibir a los visitantes.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia Aleida América García Villalobos, quien comentó que del total de albercas verificadas, en ocho de ellas se han realizado muestreos para descartar la presencia de coliformes fecales y dos más para la detección de la Amiba de la Vida Libre (AVL).

La funcionaria estatal informó que en ambos casos los muestreos no han arrojado casos positivos, razón por la cual la población no corre riesgos. "Los últimos muestreos se realizaron debido a las condiciones en las que se observó la alberca, o bien las condiciones de cloración no fueron las óptimas; en lo que va del año tenemos el caso de una alberca suspendida por temas de mantenimiento", afirmó.

García Villalobos comentó que lo que se verifica es mantenimiento, instalaciones, cloración de agua, sanitarios, vestidores, letreros de precaución, análisis periódicos de la calidad del agua, marcación de la profundidad y que se cuente con personal capacitado en salvamento y primeros auxilios.

También dio a conocer que en lo que va del 2024, las autoridades en materia de sanidad han otorgado 30 licencias y agregó que como parte de las verificaciones se llevó a cabo la suspensión de una alberca debido a que no cumplía con todos los indicadores en lo que respecta a su mantenimiento.

