Santos González Yescas se dice inconforme por Mando Único en San Luis Río Colorado

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - Tras los hechos violentos que se han registrado en el municipio de San Luis Río Colorado (SLRC) y con el objetivo de implementar estrategias para garantizar la paz y el orden público, el Gobierno del Estado implementó en dicha localidad el Mando Único Policial.

Al respecto, el alcalde del fronterizo municipio, Santos González Yescas, manifestó "una cosa es que no esté de acuerdo y otra que sea un decreto y lo tengo que mandatar; si no, pues olvídense, luego me hacen un juicio político en el Congreso del Estado y me destituyen".

Manifestó que de acuerdo a la comunicación que ha tenido con el titular de Seguridad Pública, Víctor Hugo Enríquez, tuvo conocimiento que los elementos que llegaron para tomar el control del municipio se encuentran realizando recorridos y acciones de reconocimiento.

González Yescas también comentó que, tanto los elementos de la policía preventiva como los de tránsito, le serán de mucha ayuda a los nuevos elementos e hizo un llamado a la ciudadanía para que tengan paciencia debido a la cantidad de retenes que se han instalado a lo largo y ancho del municipio.

Cabe destacar que fue a partir del pasado 22 de julio cuando Mando Único Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora tomó el control de la seguridad en aquella región.

Fuente: Tribuna