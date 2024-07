Ciudadanos empalmenses se quejan por el desabasto de agua; CEA no responde a reclamos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras la unidad Empalme de la Comisión Estatal del Agua (CEA) presume una acción de trabajo en sus redes sociales, ‘le llueven’ quejas por las deficiencias en el abasto del líquido de la ciudad rielera.

El organismo comunicó sobre la reparación de una fuga hace tres días, pero los empalmenses cuestionaron que no atienda la necesidad de agua en las diversas colonias.

Marisol González, usuaria molesta recrimino en la propia página del organismo operador del agua: “No nos están escuchando, varias colonias no tenemos agua y ustedes no informan absolutamente nada, no hay agua en la Jordán, en la Moderna”.

Asimismo demás usuarios preguntan a la CEA unidad Empalme, si la escasez de agua será permanente y porque no dicen las causas del desabasto o hasta cuándo se tendrá el suministro.

Cabe destacar que se repiten los reclamos de los empalmenses, sin una sola postura o versión que aclare o resuelva la inquietud de los ciudadanos, actitud que ha sido característica de la actual administradora, Dámaris Ponce Velázquez que deja muy mal parado al gobierno estatal.

Fuentes: Tribuna