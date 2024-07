Redes sociales y medios sobredimensionan la violencia: Javier Lamarque

Cajeme, Sonora. - De acuerdo al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, los índices de percepción de inseguridad que se presentan en el municipio, obedece a la sobredimensionalización que se hace en los medios de comunicación y las redes sociales de los hechos violentos y la inseguridad para atraer seguidores.

Javier Lamarque Cano indicó que la difusión que se hace de la inseguridad, particularmente de los delitos de alto impacto, desinhibe la llegada de nuevas inversiones, razón por la cual hizo un llamado a los medios y plataformas digitales, para que privilegien las acciones positivas.

Tiene que dejar de ser deporte, o no sé qué sea exactamente, qué siempre estemos magnificando los hechos de violencia, no se trata de que dejemos de atender y entender que sigue habiendo un problema importante de violencia, pero hay un proceso de disminución de esa problemática, pero seguimos como si no hubiera un cambio y seguimos hablando mal de Obregón” afirmó.