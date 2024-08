Amenazan con dejar sin recolección de basura a Empalme; Comuna mantiene adeudos 

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Adeudos por servicios, falta de recolección de basura y crisis en las arcas municipales, tienen a los habitantes de Empalme padeciendo la problemática, luego que cooperativistas que tienen la concesión de la limpieza en la ciudad, señalaron que solamente les dieron un pequeño abono, por lo que se podría suspender el servicio los próximos días en el municipio.

La problemática de adeudos a la prestación de servicios inicio con retraso durante la administración municipal 2015 – 2018 que fue presidida por el priista Carlos Enrique Gómez Cota que dejó de pagar los servicios sin explicación alguna, dejando que se acumularán varios meses, hasta que la problemática creció y empezó a darles abonos, siendo el principio de los adeudos que las administraciones subsecuentes no han podido ponerse al corriente.

No alcanzan bonos

José Ángel Mayorquín, encargado de varias rutas de la recolección y Eduardo Meza de 'Arroyos Cuates', manifestaron que el abono que se les dio hace una semana, no les alcanza absolutamente para nada, y al no haber liquidez por parte de la autoridad municipal, no les quedará más opción que tomar acciones de protesta, entre ellas la suspensión de la recolección de basura.

En tono molesto, dijeron que se verán en la necesidad de tomar esta decisión, porque no les han pagado, no cuentan con los recursos necesarios para el combustible de las unidades, así como el pago de nómina de sus trabajadores, esto derivado del nulo pago de la autoridad municipal por la prestación de este servicio.

Relataron que han estado en palacio municipal durante la presente semana, esperando que los atendieran, pero han sido tratados como "si no existieran y poco los pelaron". Los encargados de la recolección de basura, adelantaron que el siguiente paso no será todavía el paro de labores, sino un llamado directo al alcalde Luis Fuentes Aguilar para atender el adeudo.

José Ángel Mayorquín citó "como ciudadanos nos duele parar el servicio, las familias no tienen la culpa de que el municipio no pague, es un servicio fundamental, esencial, los alcaldes cuando andan en campaña siempre dicen que este servicio es algo primordial, pero dicen una cosa y hacen otra ya estando dentro del gobierno".

El Ayuntamiento adeuda pagos a la empresa recolectora de basura

Por su parte, Eduardo Meza advirtió que de no resolverse el problema, antes del fin de semana pararían labores en las rutas que diariamente presentan el servicio en la 'ciudad rielera', pero lo harán hasta agotar el diálogo con las autoridades municipales.

Cabe destacar que el alcalde Luis Fuentes señaló que se espera liquidez en las finanzas municipales durante el mes de agosto, al terminar de cubrir préstamos que se realizaron durante 2023.

Fuente: Tribuna