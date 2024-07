Cajeme: Residentes de Cumuripa denuncian una posible contaminación del Río Yaqui

Cajeme, Sonora.- Debido a un inusual incremento de peces muertos flotando en las orillas del Río Yaqui, residentes del poblado de Cumuripa, perteneciente al municipio de Cajeme, alertaron la posible presencia de contaminantes en un ramal que emboca al Río Yaqui.

Nadia García habitante de la comunidad El Realito, explicó que desde el pasado 25 de junio se notificó la situación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quienes acudieron el 30 de junio para tomar muestras del agua contaminada.

Afectaciones

Por lo anterior, Javier Lamarque Cano, presidente municipal informó que, ante el riesgo de afectación a la población, así como para evitar que los presuntos contaminantes lleguen a la presa del Oviachic, se están aplicando las acciones necesarias.

Según me informan, ahorita no tiene riesgo porque el río no trae mucha agua, y no alcanza a llegar hasta el vaso de la presa; yo ya notifiqué oficialmente a Profepa de la situación para que tomen medidas en lo inmediato, para ver qué es lo que está pasando, si realmente hay una contaminación”, declaró.