'Water-One’, un proyecto estudiantil que busca solucionar la sequía en la región del Mayo

Navojoa, Sonora.- Se estima que la disponibilidad de aguas subterráneas en la región del Mayo se encuentra a sólo un tres por ciento, mientras que la necesidad de este recurso en los hogares, campos e industrias cada día aumenta más. Por ello, la reutilización del agua resultará clave para el futuro de la región.

Conscientes de este problema, el cual, afecta a seis de cada 10 hogares en su ciudad, jóvenes estudiantes de la Prepa TEC en Navojoa, pudieran tener la solución en sus manos, a través de ‘Water-One’, un proyecto que busca darle un segundo uso al agua, reduciendo el desperdicio y aumentando su disponibilidad.

Los jóvenes estudiantes junto a su asesor, donde obtuvieron el primer lugar de la Expo Ciencias Sonora 2024

EL PROYECTO

Christian Saúl Bustamante García, coordinador de Ciencias Matemáticas y Tecnología en Prepa TEC Navojoa, mencionó que el proyecto ‘Water One’ está integrado por los alumnos Eva Samantha Álvarez Dautt, Jesús María Valdez Acuña y Nathalia Sophia Díaz Peña.

El proyecto consiste en la reutilización del agua que normalmente usamos en los hogares, ya sea para lavar ropa, bañarnos, lavar trastes, entre otras actividades domésticas y consta de cinco etapas”, informó.

Bustamante García, asesor del proyecto, mencionó que la primera etapa consiste en monitorear la turbidez, sólidos disueltos totales (SDT), PH y temperatura del agua, para poder identificar si se trata de ‘aguas grises’, ‘aguas negras’ o ‘agua grasa’.

Mientras que la segunda etapa, consiste en separar las aguas residuales, por medio de tuberías, a través de un proceso de filtración. Dando paso a la tercera etapa, la cual consiste en realizar un tratamiento, donde se les quita toda la contaminación al agua mediante un filtro de carbón activado, sin involucrar algún proceso químico.

En tanto que la cuarta etapa consiste en reutilizar las aguas previamente tratadas, no obstante, estas aun no son potables, por lo que no es posible consumirla, sin embargo, se pueden utilizar en actividades domésticas. Mientras que quinta y última etapa, consiste en desarrollar un generador atmosférico para que se evapore y pueda llegar a convertirse en agua potable.

Los jóvenes estudiantes junto a sus familiares, durante el anuncio de su viaje a Lima, Perú

EL RECONOCIMIENTO

Este innovador proyecto, les permitió a los jóvenes estudiantes, obtener el primer lugar en la octava edición ‘Expo Ciencias Sonora 2024’, impulsada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Cecyt), así como La Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (LaREDMex).

Esta distinción, les otorgó a los jóvenes la oportunidad de representar a México, en la próxima edición de ‘Expo Ciencias Latinoamericana AMLAT 2024’, la cual, se llevará a cabo en la Ciudad de Lima, Perú, en el mes de noviembre, donde expondrán su proyecto ante los demás jóvenes científicos del resto del continente, donde confían en obtener grandes resultados y posteriormente aplicarlos en las necesidades de su ciudad.

Fuente: Tribuna Sonora