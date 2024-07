Accidentes vehiculares se incrementan en un 40 por ciento en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Los accidentes vehiculares se han convertido en un problema de salud pública en Navojoa, lo cual, sin duda alguna ha cambiado para mal la vida de las familias. Durante el último mes, este problema mostró un incremento del 40 por ciento y les arrebató la vida a siete personas.

De acuerdo al Programa de Registro Único de Motocicletas del Municipio (RUMM), emprendido durante la administración 2018-2021, el municipio de Navojoa tenía un parque vehicular de aproximadamente ocho mil motocicletas, siendo este medio de transporte el protagonista en el 80 por ciento de los accidentes viales en la localidad.

ACCIDENTES EN AUMENTO

Se estima que la ‘Perla del Mayo’ registre un promedio de 14 accidentes viales a la semana debido a la desobediencia a señalamientos viales, tales como no hacer alto en las esquinas, no respetar los semáforos, conducir a exceso de velocidad y no utilizar el casco de protección.

Sin embargo, el Departamento de Tránsito Municipal reportó que en el último mes, se registró un incremento del 40 por ciento en el número de accidentes viales, cuyas consecuencias van desde las pérdidas materiales, lesionados leves, graves y lamentables fallecimientos.

Para evitar que los accidentes sigan en aumento, es importante tomar tiempo necesario para llegar de un punto ‘A’ al ‘B’; evitar salir en horas pico de calor, hidratarse bien antes de conducir y respetar los señalamientos de tránsito”, afirmó Aroldo René Pérez Cabello, jefe de Tránsito Municipal.

Las autoridades precisaron que la lluvia es uno de los factores externos más frecuentes en los accidentes de tránsito en Navojoa, por lo que ante el inicio de la temporada de lluvias, exhortó a la población a extremar precauciones mientras conduzcan, principalmente, si van a bordo de una motocicleta.

Fuente: Tribuna Sonora