Beltrones califica de "ridículo" intento de expulsión en el PRI por parte de 'Alito' Moreno

Ciudad de México. - Manlio Fabio Beltrones, destacado miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó duras críticas contra Alejandro Moreno, conocido como 'Alito', calificando de "ridículo" su intento de expulsar a quienes no comparten su visión dentro del partido.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga, Beltrones expresó su desacuerdo con las recientes acciones de Moreno. "No conozco una causa dentro del PRI, ni de ningún otro partido, que amerite la expulsión simplemente por disentir de lo que está planteando una dirigencia. Me parece ridículo, enormemente ridículo, pero podríamos esperarlo viniendo de la persona que se habla", declaró Beltrones.

Asimismo, Beltrones criticó la concentración de poder en manos de 'Alito', señalando que se comporta como si fuera el dueño del PRI. "Hoy hay una concentración de facultades en un solo hombre que se declara dueño del partido y empieza a proferir insultos y amenazar con expulsiones a quien no piensa igual que él", agregó.

De igual modo, el exdirigente priista subrayó la necesidad de enfocarse en evitar la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, sugiriendo que este debería ser el verdadero enfoque del partido. "Hoy en día lo que debería estar sobre la mesa es cómo luchamos para evitar la sobrerrepresentación, pero nadie lo tiene. El fuego de artificio lo trae en otro lugar intentando distraer a la gente de lo importante, esto parece ser un partido al revés", expuso Beltrones.

Beltrones insistió en que impugnarán la Asamblea Nacional por ser ilegal, al haberse realizado mientras aún no termina el proceso electoral. También negó las acusaciones de 'Alito' sobre su implicación en la tortura a Mario Aburto, vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. "En mi caso personal, los únicos que sostenían esa versión son Aburto y ‘Alito’, alrededor de que yo pude haber lastimado a Aburto. Cuestión que te dicho, ganas no me faltaron, pero no lo hice. Me parece un acto de enorme cobardía pronunciarse de esa manera", afirmó.

Por otra parte, Alejandro Moreno no tardó en responder a las críticas de diversos priistas como Dulce María Sauri, Francisco Labastida y Enrique Ochoa, pues en una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, 'Alito' calificó las acusaciones como calumnias y difamaciones. "No permitiré que una ‘bola de cínicos’ menosprecien el trabajo de la militancia", declaró Moreno, añadiendo que los daños causados al PRI por estos miembros ahora se los quieren endosar a su dirigencia. Sin embargo, aseguró estar abierto al diálogo.

La tensión dentro del PRI sigue en aumento, con figuras prominentes enfrentándose públicamente. La controversia pone de manifiesto las profundas divisiones y desafíos que enfrenta el partido en su intento por mantenerse relevante en el panorama político mexicano.

Fuente: Tribuna