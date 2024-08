Fraccionamiento Infonavit Sonora en Navojoa se encuentra bajo aguas negras

Navojoa, Sonora.- Moscos, basura y ahora aguas negras, es lo que vecinos del fraccionamiento Infonavit Sonora tienen que soportar diariamente, por ello, las familias afectadas temen por su salud, ya que estos rezagos pudieran convertirse en un foco de infección, debido al abandono por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo al comité de vecinos, el presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, prometió resolver dicha problemática para el mes de abril, sin embargo, han pasado más de tres meses de su discurso de campaña y la situación ha empeorado.

LA DENUNCIA

Debido a la presión de los vecinos, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) envió a una cuadrilla de trabajadores a trabajar en una alcantarilla sobre el bulevar Juan de la Barrera, sin embargo, el colapso continúa, debido a que los trabajadores no cuentan con la maquinaria necesaria para resolver el problema.

Esta situación con el tiempo se ha ido agravando, el drenaje está completamente colapsado en el fraccionamiento Infonavit Sonora. Hacemos el llamado al presidente municipal a que venga y no nos mande aspirinas”, señaló Claudio Morales Quiñonez, vecino afectado.

Además del riesgo para la salud pública, el colapso del drenaje sobre el bulevar Juan de la Barrera, así como otras de las calles principales del fraccionamiento, han comenzado a afectar la economía de las familias, debido a que los clientes no pueden acceder a los negocios, los cuales se encuentran inundados de aguas negras.

Estamos teniendo una baja de clientes, por ejemplo, no llegan a cortarse el cabello porque no pueden bajarse del carro por el apeste. Son muchas las enfermedades que pueden contraer y los clientes no llegan, estamos enfadados por tanto cochinero”, precisó Guadalupe Mendívil, residente afectada.