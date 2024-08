Cuidado con las tormentas eléctricas; aquí el clima en Ciudad Obregón HOY 10 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La ventaja de vivir en Ciudad Obregón (o de ir de vacaciones a esta hermosa localidad) es que se encuentra cerca de la playa, el único problema es que no podrás hacerlo durante la jornada de HOY, sábado 10 de agosto, ¿la razón? De acuerdo con información del boletín de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se esperan fuertes lluvias, con tormenta eléctrica y aumento de nivel en ríos y arroyos en las próximas horas.

¿Cuál será el clima de HOY en Ciudad Obregón?

Cómo se mencionó anteriormente, para la jornada de hoy se reportarán diversos eventos meteorológicos que provocará la caída de agua en diversas zonas del país, esto incluye la comunidad de Ciudad Obregón, donde se espera la presencia de tormentas eléctricas a lo largo del día de hoy, por lo que si tienes actividades que realizar al aire libre o fuera de tu casa, tendrás que tomar tus precauciones para mantenerte a salvo.

De acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada de hoy se espera que, en Ciudad Obregón, se alcancen temperaturas máximas de 41°C y una mínima de 27°C. En caso de que debas realizar alguna actividad fuera de casa, es necesario que la cubras durante el horario matutino, puesto desde las 06:00 horas hasta las 11:00 se pronostica un ambiente soleado, con máximas de hasta 38°C.

Pero no te confíes, porque esto cambiará a alrededor de las 14:00 horas, momento del día en el que se estima que se nublará y habrá una tormenta seca con descarga eléctrica, mientras que el viento tendrá rachas de 14 a 37 kilómetros sobre hora. El clima se volverá más tranquilo alrededor de las 17:00 horas, aunque permanecerá nublado y con claros, lo que permanecerá así hasta las 23:00, cuando se registrará un cielo despejado.

Reporte del clima para HOY 10 de agosto en Ciudad Obregón

Créditos: SMN

Por otro lado, no olvides utilizar bloqueador solar, puesto entre las 11:00 hasta las 14:00 horas, se registrarán altos niveles de rayos ultra violeta, así que debes tener mucho cuidado para cuidar tu piel. No olvides que si pretendes salir a otras cabeceras municipales, debes tomar tus precauciones, porque si bien, en Ciudad Obregón no se reportaron lluvias para hoy, la historia podría ser distinta en otras áreas.

Fuentes: Tribuna