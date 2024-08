‘Chuy’ Flores tiene su primer encontronazo con el alcalde electo de Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- A casi un mes de que se realice el cambio de poderes en el Ayuntamiento de Huatabampo, ya se registró el primer ‘encontronazo’ entre el alcalde electo, Alberto Vázquez Valencia y el actual presidente municipal, Juan Jesús Flores Mendoza.

Esto debido a que Vázquez Valencia solicitó el apoyo para que la toma de protesta se trasladara hacia el Centro Ceremonial Indígena de la comunidad del Júpare, para realizarlo junto a los gobernadores tradicionales de la etnia yoreme mayo, sin embargo, la respuesta que obtuvo por parte de la actual administración no fue la esperada.

Por su parte, durante sesión de Cabildo, Juan Jesús Flores Mendoza, aseguró que el acto solemne como la lectura del Tercer Informe de Gobierno, así como la sucesión de poderes debe de realizarse en el recinto oficial, como lo es el Palacio Municipal de Huatabampo.

Es una decisión totalmente ajustada al marco normativo, a lo que nos corresponde, platicamos y de manera puntual le dije al presidente electo que eso no sería posible porque no su atribución, nadie está por encima de la Ley y no haremos nada por fuera de la Ley. Ese acto tiene que ver con un tema prácticamente de restar autoridad a este pleno”, puntualizó Flores Mendoza.