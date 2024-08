Ayuntamiento de Huatabampo aumenta un 4% su valor catastral

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- A casi un mes para que finalice la administración municipal de Juan Jesús Flores Mendoza, el alcalde dejará un incremento fiscal más para la ciudadanía de Huatabampo, ya que durante la última sesión de cabildo, se aprobó el aumento del cuatro por ciento al valor catastral.

De acuerdo a los ediles, este incremento tendrá validez a partir del próximo año fiscal 2025, por lo que se estima que el cobro de los prediales también pudiera aumentar un porcentaje similar.

EL AUMENTO

Fue el pasado mes de junio, cuando el Consejo Técnico Catastral del Ayuntamiento de Huatabampo, sesionó junto a la Barra de Abogados, donde se puso a consideración la actualización de los planos y tabla de valores catastrales para el ejercicio 2025.

Roberto Lugo Vega, tesorero municipal, mencionó que la decisión de incrementar los valores catastrales en un cuatro por ciento, se debe a la revisión del índice nacional de precios, el cual, actualmente se encuentra por encima del 5.57 por ciento.

Se acordó que esta actualización fuera del cuatro por ciento. Posteriormente nos llega un comunicado por parte del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson) donde nos dice que la modificación puede ser de 4.98, pero tomamos la decisión de que continuara con el cuatro por ciento, teniendo de referencia que el índice nacional de precios del mes de julio anda por encima del 5.57 por ciento”, señaló.

Puntualizó que el incremento del cuatro por ciento será un aumento general en la ciudad, el cual, se aplicará para los conceptos de terrenos rústicos en el área urbana, terrenos rústicos colindantes con playas y potencial turístico, así como la tipología constructiva del área urbana y los centros urbanos ejidales.

Por su parte, Trinidad Guadalupe Barreras Gutiérrez, directora de Ingresos en la Tesorería Municipal de Huatabampo, aseguró que el nuevo ajuste a la tabla de valores catastrales, no contempla un incremento al pago de los prediales, no obstante, en caso de que para el año 2025 se decida aplicar un aumento, este no deberá ser superior al cuatro por ciento.

No significa que este cuatro por ciento vaya a afectar en el impuesto predial que se generará a partir del 2025. Cualquier aumento nada más sería el cuatro por ciento en todos los rubros catastrales, fue analizado por nuestro presidente, así como los integrantes del Consejo Técnico Catastral”, puntualizó.

Fuente: Tribuna Sonora