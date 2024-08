Cajeme: Lamarque Cano anuncia campaña contra deudores al Oomapasc

Ciudad Obregón, Sonora.- La recaudación es fundamental para el funcionamiento de los servicios públicos, por lo cual ante las quejas por drenajes colapsados el alcalde Javier Lamarque anunció una campaña contra los deudores, señalando que sólo el 35 por ciento de la población cumple con el pago de su recibo de agua.

Hay reclamos de que hay fugas de aguas, de drenajes, estamos trabajando y fuerte, y a pesar de las carencias, en lugar de que haya más fugas de drenajes que hace 5 o 6 años, hay menos, pero sigue habiendo muchas, hay menos, pero hay muchas, queremos que no haya, pero requerimos recursos, que se pague el agua y alcantarillado, por eso inicia una campaña de concientización”, señaló.

Explicó que existen deudores con más de 15 años sin pagar, así como que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) presenta una recuperación anual del 30 al 35 por ciento, por lo cual inició una campaña contra los deudores, la cual será de concientización, y de no tener respuesta se actuará de “manera más enérgica”.

El munícipe detalló que la campaña inició con recorridos sectorizados, mismos que se definieron por altos ingresos, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo, dando inicio con los usuarios de altos ingresos.

Estamos yendo casa por casa a notificarles por escrito que se presenten en tres días a Oomapasc a pagar para evitar el corte; pueden venir a saldar o aclarar su situación, pero si no se presentan, el corte es directo en el tubo de suministro, si se reconectan se abrirá la banqueta”, explicó.

Lamarque Cano aclaró que en el caso de las personas que realmente no puedan pagar, con análisis de por medio, no se les cortara el servicio, pero se buscara llegar a un acuerdo dependiendo de cada situación del usuario.

No puede ser que el 70 por ciento de la gente no esté pagando el agua potable y alcantarillado, entonces ¿Cómo reclamamos? ¿Cómo exigimos? Por eso iniciamos la campaña de concientización, pero si no se acude vamos a tener que actuar de manera más enérgica”, puntualizó.