La portada de esquela de TRIBUNA Sonora: El PRI ha muerto tras reelección de ‘Alito’ Moreno

Ciudad Obregón, Sonora.- Hoy el periódico TRIBUNA Sonora lanza una portada en forma de esquela tras la reelección de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la institución política que alguna vez tuvo todo el poder murió tras traicionar su principal principio "sufragio efectivo, no reelección".

"Un fragmento importante de militantes del partido, expriistas y sociedad civil lamenta el fallecimiento del:

Partido Revolucionario Institucional

Mismo que ayer a las 4:33 horas de la Ciudad de México en una “acalorada asamblea” permitió la reelección de Alejandro ‘Alito’ Moreno, yendo en contra de sus propios principios de “sufragio efectivo, no reelección”.

El partido político que por 70 años estuvo en el poder ha fallecido tras las derrotas electorales, peleas internas y una desbandada generalizada; una crisis que fue provocada por la ambición de sus liderazgos.

Descanse en paz

Ciudad de México a 11 de agosto de 2024", señala este medio en su portada impresa. Aquí te compartimos la nota completa con toda la información de la reelección de Moreno Cárdenas:

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que alguna vez tuvo todo el poder político, falleció. La hora de la defunción oficial son las 16:33 horas de ayer, domingo 11 de agosto, tras haber reelegido a Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas como presidente y a Carolina Viggiano Austria como secretaria general.

Ese PRI que se originó en la Revolución Mexicana de 1910, el cual se levantó contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, ayer atentó contra su principio: "sufragio efectivo, no reelección". En una sesión extraordinaria a puerta cerrada para los medios de comunicación y con sus aliados apoyándolo, ‘Alito’ se impuso.

Tras la votación, la fórmula de Moreno Cárdenas y Viggiano Austria obtuvo el 97 por ciento de los votos del Consejo Político, es decir 440. El equipo contrario de Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos sólo tuvo 8 votos y hubo 4 votos nulos; el hecho no resultó en sorpresa para nadie y sólo se confirmó lo que ya se sabía: Moreno tendrá 4 años más en el poder. Desde 2019 ‘Alito’ es líder del PRI y en esos años se regaló una diputación. Para la siguiente legislatura aseguró un escaño en el Senado de la República.

Presumen democracia

Pese a todas las críticas de propios y extraños por haber reformado los estatutos, el consejo del tricolor presumió un proceso democrático. Al tomar la palabra, Moreno Cárdenas sostuvo que se han cumplido con todas las convocatorias. “Este proceso se caracterizó por un desarrollo abierto, transparente, competitivo y en igualdad de circunstancias”, afirmó.

Durante su mensaje ‘Alito’ sostuvo que el PRI "no volverá a ser un partido de élites ni de notables"; además ofreció un proceso amplio de reflexión. "No somos pocos, aquí están los que tenemos la responsabilidad y el compromiso. Claro que quisiéramos ser más, pero somos suficientes para sacar a nuestro partido del letargo".

Moreno sostuvo que el PRI no apoyará la Reforma al Poder Judicial y también señaló que mantendrán su rechazo a la sobrerrepresentación desmedida de los partidos oficialistas en el Congreso de la Unión. “El PRI no va a acompañar ninguna asonada en contra de nuestro sistema de pesos y contrapesos institucionales”, advirtió.

El PRI debe demostrar capacidad para volver... el desafío es renovarnos, es reformarnos y recuperar la confianza ciudadana. La elección del 2 de junio impuso sobre nosotros una obligación de replantear el rumbo. No vamos a ocultar que el partido se encuentra en la posición más compleja de su historia, tampoco vamos a negar que ha perdido terreno. Para un partido como el nuestro, la posición en la que estamos debería ser inadmisible; sin embargo, no podemos sucumbir ante el fatalismo, ni a los ataques o malos augurios de quienes han deseado al PRI tocar fondo", sostuvo Moreno Cárdenas.

Denuncian “farsa”

Mediante un comunicado ayer mismo los expresidentes del tricolor: Dulce María Sauri, Pedro J. Coldwell y Enrique Ochoa Reza lanzaron un comunicado en el que señalaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ha sido permisivo ante el “atraco” de Alejandro Moreno.

“Este domingo se ha consumado la farsa” coincidieron “esta reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal a los estatutos y de un proceso de elección ilegal”.

"El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del partido (...) es la primera vez en la historia del partido que un dirigente se reelige a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente", reclamaron.

Lo cierto es que tanto el Tepjf como el Instituto Nacional Electoral (INE) han hecho oídos sordos pese a las impugnaciones presentadas contra el cambio de estatutos y aunque la Ley General de Partidos Políticos diga que no se pueden hacer modificaciones durante el proceso electoral, el cual no termina hasta que el Tribunal Electoral resuelva todos los recursos de impugnación interpuestos en el proceso electoral.

La reelección de ‘Alito’ también ha sido criticada por uno de los priistas más importantes, Manlio Fabio Beltrones quien aseguró que sin legalidad Moreno Cárdenas no tendrá legitimidad.

“No se ha impuesto la diligencia que amerita esta situación de un PRI que está en posibilidades de legitimar ilegalidades y, en el caso de que no nos den la razón, de vivir uno de sus últimos momentos de carácter institucional. El PRI no merece terminar su vida útil de esa manera”, sostuvo el senador por Sonora.

El INE no tomará acciones sobre el PRI hasta terminar de dar los resultados del pasado proceso electoral, así que queda la esperanza de que al revisar la reforma a los estatutos y de encontrar irregularidades, incluyendo las votaciones de ayer, el proceso quede inválido. Sin embargo, expriistas han señalado que Morena usará esto como moneda de cambio contra ‘Alito’, amenazando con quitarle la presidencia si no vota la Reforma al Poder Judicial; no es la primera vez que se le acusa a Alejandro Moreno de ceder frente al oficialismo cuando son atacados sus intereses personales.

Fuente: Tribuna