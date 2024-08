Ciudad Obregón: Afectaciones por la suspensión de servicios de la Agencia Fiscal continúan

Ciudad Obregón, Sonora.- La suspensión de servicios ofrecidos por la Agencia Fiscal en la región desde el pasado martes 6 de agosto, derivado de no contar con sistema en sus equipos, ha generado afectaciones a la ciudadanía, sobre todo a aquellas personas que acuden desde zonas rurales.

María Domínguez, ciudadana afectada, compartió que hace una semana comenzó a laborar, y uno de los documentos que le piden para poder darla de alta en la compañía es la carta de no antecedentes penales, por lo cual, en al menos cuatro ocasiones ha solicitado permiso para acudir a tramitarla, pero al llegar le indican que aún no se tiene fecha estimada para que se restablezca el problema.

Cuando les comenté en el trabajo que no había podido conseguir mi carta, por la falta de servicio en la Agencia Fiscal, me dieron oportunidad de llevarla después, pero no me han podido completar mi ingreso, aunque están abiertas las oficinas, realmente no hay ningún servicio, y no puedo estar viniendo diario a ver si ya funciona el sistema”, declaró.