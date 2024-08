Josué Ismael pide apoyo para ‘despegar’ sus sueños, busca representar a Sonora en robótica

Ciudad Obregón, Sonora.- “Mi sueño es fundar una organización aeroespacial mucho más grande que la NASA que sea 100 por ciento de los mexicanos que los talentos no se vayan al extranjero porque con ellos se están yendo las oportunidades”, compartió Josúe Ismael, joven que busca poder participar en el Congreso Espacial Centroamericano.

El estudiante de tan solo 17 años compartió en entrevista para TRIBUNA que desde pequeño en la innovación y creación de proyectos en beneficio del cuidado del medio ambiente, lo cual le ha llevado a su corta edad a concursar con distintos proyectos en eventos internacionales dentro del campo de la robótica, pero siempre enfocando sus esfuerzos para un uso en favor de la sociedad.

Mi primer torneo fue en el año 2022, en la Escuela Técnica 2, donde un profesor me impulsó, me regaló unos materiales y pues me ayudó más a conocer sobre el mundo de la robótica, desde ahí he seguido participando en distintos eventos como el de Expo Ciencias a nivel estatal donde en la categoría de medio ambiente, se tuvo una puntuación 97 puntos lo que nos da para seguir representando a Sonora en la categoría nacional a realizarse en Villahermosa, Tabasco del 3 al 6 de diciembre”, explicó.