El feminicidio de Alma Lourdes: 365 días de dolor e impunidad, la justicia no llega

Ciudad Obregón, Sonora.-Hoy se cumple un año del fatídico feminicidio de Alma Lourdes Llamas y la justicia aún se ve lejana. El eco de voces que desde el primer día demandaban todo el peso de la ley se va apagando ante la impunidad que persiste, pero no así el dolor de sus seres queridos, que exigen un castigo para el responsable del atroz crimen.

Han pasado 365 días desde que Alma fue asesinada a sangre fría, en su lugar de trabajo, presuntamente por Hilario ‘N’, hecho que cimbró a la sociedad y despertó la conciencia de miles de personas que, gracias a la presión, han logrado que esta joven madre que buscaba dar lo mejor a su hija y a su familia no se convirtiera en sólo una cifra más del delito de feminicidio, sino en un símbolo de lucha contra la violencia.

Sin justicia

Isabel Llamas, hermana de Alma Lourdes, compartió en entrevista para TRIBUNA que el proceso legal ha sido lento, señalando la falta de justicia pronta y expedita. “Es evidente que no existe esa justicia, todo esto se retrasó porque según nos informaron, el acusado interpuso un amparo, posteriormente nos confirmaron que así era; además pudo influir el cambio de poderes, eso nos atrasa. Después de la audiencia de mayo nos dijeron que teníamos como 72 días para la próxima, pero por una alta demanda, ya que tristemente hay más casos, se retrasó más”.

Explicó que el juicio se retomará el próximo 9 de septiembre, señalando que esto libera la tensión de la espera que tenía la familia al no ver avances en el proceso. Detalló que, pese al apoyo recibido por una gran parte de la sociedad, debido a amenazas que han recibido, le preocupa la integridad de su familia, por lo cual se han reducido las marchas, pero aclarando que no se ha abandonado la exigencia de justicia.

"Vivimos a veces en la ignorancia, en el aspecto que creemos que, al estar marchando, el estar levantando nuestra voz es un aspecto negativo porque evidenciamos lo que nos duele como sociedad; que tú le hagas ver al otro en qué está mal, le hace enojar, pero hasta que no vives la realidad que vive cada una de esas personas nunca vas a entender por qué marchas. Tendríamos que tener el respeto ante cualquier movimiento, pero no lo tenemos porque no somos tolerantes", apuntó Isabel Llamas.

Proceso lento

Hilario ‘N’ se encuentra actualmente vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva por los presuntos delitos de feminicidio y acoso. Apenas el pasado 30 de abril tuvo lugar la primera audiencia para avanzar en el caso, así lo informó entonces Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora (STJE).

Debido a que la defensa del acusado presentó una apelación que fue concedida, el proceso fue retrasado. Acuña Griego explicó entonces que, debido a este recurso legal, el caso debería esperar a que se resuelva la apelación antes de fijar una nueva audiencia para establecer las posiciones de la defensa y la acusación; y según lo indicado será el próximo 9 de septiembre.

Por su parte, la representante de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos, expresó a esta casa editorial que el proceso que enfrenta el acusado por la muerte de Alma Lourdes, Hilario ‘N’ ha demostrado que el acceso de las mujeres a la justicia no solo no es ni pronta ni expedita, sino tampoco completa ni integral y que expone el tamaño de vulnerabilidad en la que se vive en el entorno social, laboral y familiar.

"El caso de Alma Lourdes es de los feminicidios que nos causó un dolor tremendo a toda la sociedad, que nos enseñó el riesgo que se vive, ya sea en un establecimiento, puede ser en una escuela, en la calle o en nuestro propio hogar. Es alarmante cuando siete de cada 10 hogares en el estado han expresado vivir violencia", señaló Burgos.

La activista añadió que se continuará exigiendo que la impunidad no sea la constante en cada uno de este tipo de delitos: "Al día de hoy no conocemos cual es el camino que el Poder Judicial va a tener o está teniendo para que la reparación sea ejemplar como lo fue en su momento, cuando sucedió el hecho y que prometió a la comunidad y a la familia que sería ejemplar la justicia".

