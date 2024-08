¿Cómo estará el clima HOY martes 20 de agosto de 2024 en Hermosillo, Sonora?

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La última semana de las vacaciones de verano 2024 continúa. Y si aprovecharás este martes 20 de agosto en la capital de Sonora para salir a pasear o bien, realizar compras relacionadas con el regreso a clases, es muy importante que consultes el pronóstico del clima en Hermosillo, el cual indica que este día será caluroso, pero que también se presentarán algunas lluvias durante la tarde. ¡Toma nota!

Clima en Hermosillo HOY martes 20 de agosto de 2024

Para la madrugada de este martes, cerca de las 06:00 horas, se advierte cielo mayormente nublado en la ciudad de Hermosillo, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 27°C. La humedad en la región, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será de 77 por ciento, mientras que la probabilidad de lluvias será de dos por ciento. Conforme avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse.

Clima en Hermosillo para hoy, martes 20 de agosto. Foto: SMN

Para las 08:00 horas, el cielo de Hermosillo estará completamente despejado, por lo que la probabilidad de lluvias bajará a uno por ciento. En este momento, el índice de rayos UV será bajo (nivel dos), pero se espera que llegue a nivel nueve durante la jornada, por lo que es clave el uso de filtro con Factor de Protección Solar (FPS) de 25 a 50. Para el mediodía las temperaturas llegarán a los 35°C, con una sensación térmica de 40°C, ¡hidrátate bien!

Habrá lluvias verspertinas en Hermosillo

En la tarde, cerca de las 14:00 horas comenzará a nublarse el cielo y la probabilidad de lluvias en la capital de sonora subirá hasta un 24 por ciento. No obstante, no se prevé que estas inicie hasta las 16:00 horas; la cantidad de las precipitaciones podría ser de 1.35 milímetros (mm), de acuerdo con datos de The weather channel. Este fenómeno continuará hasta las 18:00 del día, y se podrían presentar descargas eléctricas.

Las precipitaciones podrían parar con la llegada de la noche, cuando la probabilidad de lluvia bajará a 24 por ciento. Las temperaturas máximas pasarán de 36°C a 33°C, con una sensación térmica de 39°C. La humedad en la capital sonorense será de 53 por ciento, mientras que el viento será del suroeste, de 12 kilómetros por hora. La nubosidad nocturna quedará en un 91 por ciento, hasta la medianoche. ¡Disfruta la jornada!

Fuente: Tribuna