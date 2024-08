Ciudad Obregón: Dependencia a electrónicos afecta al desarrollo de los menores

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “Mi hijo, si no está frente a su computadora, está con su celular, no convive ni con su propia familia, si no los tiene se porta agresivo”, señaló María Teresa, madre de un menor adicto a los aparatos electrónicos, problemática que cada vez es más común entre los jóvenes.

Karla Gallegos, psicoterapeuta infantil, explicó que desde los avances de las nuevas tecnologías estas fueron incorporándose a las rutinas familiares, proceso que durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, se aceleró, principalmente entre los menores.

No debemos de confundir el uso de estos dispositivos con su mal uso, son unas herramientas que facilitan muchas tareas, pero también es verdad que son tan diversas las funciones, que se traspasa la barrera de lo sano y necesario, llegando a tener efectos negativos en el desarrollo de los menores”, comentó.

Explicó que entre las afectaciones en el infante está el impacto en el desarrollo físico, como sedentarismo, problemas de postura y desgaste de la vista, así como una fuerte influencia en la configuración de normativas que guían su conducta y estilo de vida, al tener acceso a contenidos no recomendados para ciertas edades.

Asimismo, la dependencia a estos aparatos impacta el desarrollo emocional y social, debido a que disminuye la interacción cara a cara, en varios pacientes que he atendido fue esta la alarma para los padres que vieron que tras regresar a clases presenciales tras el confinamiento, sus hijos presentaban actitudes agresivas con otros niños al no poder tener una interacción social adecuada”, señaló la especialista.

Por su parte, Alejandra Zamora docente de educación primaria añadió que en lo referente al impacto en el ámbito educativo, el uso excesivo de las tablets o dispositivos celulares disminuye el desarrollo de habilidades.

No es igual pedirle a un niño que busque una definición de cierta palabra y tenga que buscar de manera manual en su diccionario y redacte en un cuaderno el significado a que haga una búsqueda en Internet y solo copie un resultado, el proceso de aprendizaje involucra escuchar, razonar, debatir, buscar, seleccionar, comprender y expresar, todo esto lleva a la adquisición habilidades y formación de criterios sociales” compartió.

Expertos recomiendan tareas donde exista interacción social

La docente añadió que en la mayoría de los alumnos que presentan un problema de comprensión de las clases, son aquellos donde ambos padres trabajaban o existe la ausencia de alguno de ellos.

En estos casos lo que hemos notado es que en gran medida, los jóvenes pasan mucho tiempo solos, y sin alguna supervisión al usar sus dispositivos, lo cual nunca hemos recomendado por la gran cantidad de contenidos inapropiados a los que tienen acceso, no es prohibirles sino enseñarles a usar esa tecnología, lo cual en gran medida es trabajo de los padres de familia, y cada vez desde una edad más temprana”, finalizó.

Fuente: Tribuna