Jueces y abogados de Ciudad Obregón se unen a paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde las 0:00 horas de este miércoles 21 de agosto, se oficializó el paro laboral de jueces en el Juzgado Séptimo de Distrito de Ciudad Obregón, en apoyo al movimiento nacional en contra de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, adhiriéndose al personal administrativo quienes mantienen la suspensión de labores desde el primer minuto del pasado martes.

Jazmín Angélica Murillo Badilla, jueza séptimo de distrito en el estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón detalló que este movimiento obedece a la iniciativa de reforma judicial, la cual argumentó plantea la elección de jueces por voto popular, así como el reajuste de la administración de la judicatura federal y una restructura de la corte.

Del mismo modo, Murillo Badilla agregó: “La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en una sola persona, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de esa persona, esta reforma bajo el velo de una supuesta modernización al Poder Judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no solo la independencia de los jueces sino el bienestar de la sociedad”.

Aclaró que este movimiento no debe de ser visto como un conflicto laboral, y es ajeno a las prestaciones y derechos laborales de los empleados del Poder Judicial de la Federación, sino una defensa por el estado de derecho.

Esta acción no es tomada a la ligera, ni es improvisada es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema, no para el Poder Judicial, sino para el país. (…) Hoy más que nunca necesitamos defender la división de poderes y la independencia judicial, no solo por nosotros, por nuestros hijos y las generaciones futuras, el futuro del país si está en juego”, finalizó.