Ciudad Obregón: Padres de familia realizan compras de última hora ante regreso a clases

Ciudad Obregón, Sonora.- Útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado escolar y deportivo, son algunos de los artículos que la jornada de ayer buscaban adquirir en el primer cuadro de la ciudad, a solo unas horas del inicio del ciclo escolar 2024-2025, los padres de familia de estudiantes del nivel básico.

Sugey Castañeda acudió a MerCajeme, acompañada de sus tres hijos, dos de primaria y una de secundaria, a quienes les compró mochila, explicando que esperó hasta el último fin de semana de vacaciones, para ver si las encontraba aún más baratas sin embargo compartió que el precio no varió.

Conseguí regatear para que me las dieran 20 pesos más baratas, no es mucho, pero son tres mochilas, ya no las encontré más baratas, así que aquí ya se las compré, ellos las escogieron y están bonitas, esperemos que las cuiden y les duren todo el año”, señaló.