“En el juicio contra Solaqua nada se está haciendo fuera de la normatividad”: Lamarque

Cajeme, Sonora. - Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, destacó que en el litigio que se está dirimiendo en las instancias correspondientes entre el Ayuntamiento de Cajeme y la empresa Solaqua, encargada de la operación de plantas tratadoras de aguas residuales, no hay nada que ocultar.

El munícipe dio a conocer que el juicio en contra de la mencionada empresa, lleva su curso conforme a la ley e indicó que seguramente el fallo favorecerá a la comuna, además aclaró que la contratación del despacho externo que lleva el caso se realizó conforme a lo que indican las normas legales del Ayuntamiento.

En el litigio vamos bien, creemos que vamos a ganar el caso, ya información propia del litigio no se puede dar, precisamente porque está el litigio, porque sería poner sobre aviso a la otra parte”, afirmó.

En relación a información proporcionada por la asociación civil ‘Cajeme Cómo Vamos’ con el hecho de que el pago que recibe el despacho que lleva el proceso legal contra Solaqua, excede lo que indica el reglamento, Lamarque Cano desmintió las afirmaciones de la mencionada agrupación.

Lamarque Cano destacó que ningún contrato celebrado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) o el Ayuntamiento de Cajeme, debe de salirse de las normas y lineamientos legales.

Ya lo vi, ya lo pregunté, ya lo revisé, ya lo solicité y si algo hubiera mal no los vamos a permitir, así de sencillo, el pago que se haga debe de hacerse dentro del marco normativo, no puede estar fuera, eso no está sucediendo ni va a suceder”, finalizó.