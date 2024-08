Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de redes sociales, habitantes de la comunidad de la Nación Yaqui del pueblo de Pótam denuncian la falta del servicio de agua en la localidad, detallando que esta afectación es recurrente, dejando a sus pobladores por días sin el suministro del vital líquido.

El capitán del pueblo de Pótam, Agustín Molina Meza, explicó que aun cuando recientemente se oficializó la inauguración del Acueducto Yaqui en Loma de Guamúchil, la etnia continua sin el servicio de agua potable.

La gente está batallando tiene que bajar al acueducto Yaqui-Guaymas, pero hay gente que no tiene los recursos para ir hasta Estación Oroz, ni para comprar una garrafa de agua, es una problemática de décadas atrás, solamente cuando vienen funcionarios es cuando se supone que hay agua”, declaró.

Añadió que sumado a la falta del servicio, la cual afecta no sólo en las viviendas, sino a los planteles escolares, además que el agua proporcionada no es agua potable. “El agua que llega pues realmente no es agua potable viene directamente del pozo a la a las viviendas por lo cual, la que llega no es agua tratada”.

El ciudadano, Alejandro Onamea, explicó que actualmente tienen varios días sin servicio por problemas de energía en la bomba del pozo que abastece la comunidad, situación recurrente que, pese a los reportes realizados no ha tenido una solución definitiva.

Nos comentan que el problema actual consiste en una falla en la energía eléctrica impidiendo el funcionamiento de la bomba, pero hasta el momento no se ha encontrado una solución al problema, el cual ya es recurrente y muy continuo”, finalizó.

Habitantes de la comunidad de Pótam denuncian falta de servicio del agua potable

Fuente: Tribuna