Javier Lamarque se descarta para ir por la gubernatura de Sonora en 2027

Cajeme, Sonora. - Hace un par de días, la casa encuestadora Demoscopia Digital ubicó a Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme, en la primera posición como el alcalde con mayores índices de aceptación en Sonora con el 64.2 por ciento. Aún así, afirmó que no está interesado en contender por la gubernatura en 2027.

No sé si la encuesta me coloca como uno de los perfiles viables, pero no tengo esa aspiración, no estoy pensando en eso”, destacó el edil cajemense.